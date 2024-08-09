Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi
Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu Erzincan'da, Munzur Dağları'nın zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yaptılar.
Erzincan'da yaşayanlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Kayak antrenörü Canser Atila (35) ile arkadaşları Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Alperen Mazlum (28), gölgede 36 dereceyi bulan sıcaklıkta serinlemenin yolunu 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda buldu.
Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Munzur Dağı'na çıkan 4 arkadaş, sıcağa rağmen erimeyen kar kütlelerinde şortlarıyla kayak ve snowboard yaptı.
Gün boyu kayağın keyfini çıkaran arkadaşlar, serinlemek isteyenleri Munzur Dağı'na davet etti.
Kayak antrenörü Canser Atila, “Erzincan merkezde sıcaktan bunaldığımız için arkadaşlarımız ile birlikte cross motorlarımıza atlayıp Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesine çıktık. Ağustos ayında bile erimeyen karın üzerine şortlarımızla çıkarak çok eğlenceli dakikalar geçirip kayak keyfi yaptık" diye konuştu.