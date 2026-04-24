O Türkiye'nin unutulmaya yüz tutan mesleğinin 77 yaşındaki son temsilcilerinden biri
Manisa'nın Demirci ilçesinde, babası "Makasçı Şükrü"den devraldığı mirası 64 yıldır yaşatan 77 yaşındaki Orhan Karakaya, 15 metrekarelik atölyesinde çeliğe can vermeye devam ediyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde babasından miras kalan mesleği yarım asrı aşkın süredir 15 metrekarelik atölyesinde devam ettiren bıçak ustası Orhan Karakaya (77), "Sağlığım elverdiği sürece ateşin başında çeliğe şekil vermeye devam edeceğim" dedi.
Demirci ilçesinde yaşayan bıçak ustası Orhan Karakaya, babasından devraldığı mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor. Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak’taki atölyesinde çalışan Karakaya, 64 yıllık mesleğini ilk günkü titizlikle devam ettiriyor.
İlerleyen yaşına rağmen örs başında çalışmayı sürdüren Karakaya, 'Makasçı Şükrü' olarak bilinen babası Şükrü Karakaya’dan devraldığı mesleği gelecek nesillere aktarmak için üretim yaptığını ifade etti.
Mesleğe 1962 yılında babasının yanında çırak olarak başladığını, 1990 yılından bu yana kendi iş yerinde üretim yaptığını belirten Karakaya, kaliteli bir bıçağın sabır ve işçilikle ortaya çıktığını söyledi.