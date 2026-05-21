Yangınlarda kül olan ormanlarda tabiat ananın cömertliği vatandaşın yüzünü güldürdü!

"Küllerden Fışkıran Bereket: Bir Günde 30 Kilo Topladım"

Bölgenin yerel sakinlerinden Recep Apak, yangın sonrası değişen orman florasının mantar hasadına olan şaşırtıcı etkisini şu sözlerle anlatıyor: "Kuzugöbeği mesaisi 10 Mart'ta başlar, 25 Mayıs'a kadar sürer. Yağış ve rutubet devam ederse bu süre daha da uzar. Geçen gün Büyükyenice'nin Kızılöz tarafına gittim. Mübarek sanki elle ekilmiş gibi her yerden çıkmış. Sadece o gün 6-7 kasa, yani tam 30 kilo mantar topladım. En bereketli günümdü."