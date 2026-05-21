Yangınlarda kül olan ormanlarda tabiat ananın cömertliği vatandaşın yüzünü güldürdü!
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz yıl yanan 140 bin hektarlık orman, köylülere yeni bir gelir kapısı oldu. Yangının ardından küllerden fışkıran ve tazesinin kilosu 1.000 TL, kurusu ise 7.500 TL olan kuzugöbeği mantarı yöre halkının yüzünü güldürdü.
Geçtiğimiz 2025 yılının Temmuz ayında Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar sıçrayan büyük orman yangını, bölgede derin yaralar açmıştı. 140 bin hektarlık alanın kül olduğu, 14 köyün hasar gördüğü o karanlık günlerin ardından, doğa bugünlerde kendi yaralarını sarmakla kalmıyor, bölge halkına adeta cömert bir teselli ikramiyesi sunuyor.
Gram Altınla Yarışan Lezzet: Kuzugöbeği Mantarı
Haber3.com tarım masasının edindiği bilgilere göre; son yıllarda artan kuraklık nedeniyle nadir rastlanan kuzugöbeği mantarı, bu hafta etkili olan bahar yağışlarıyla birlikte yangının izlerini taşıyan Borcak, Büyükyenice ve Kızılöz köylerindeki ormanlık alanlarda yeniden kendini gösterdi. Ekonomik değeriyle dudak uçuklatan bu özel mantar türünün tazesi kilogram başına 1.000 liradan alıcı bulurken, kurutulmuşunun fiyatı 7.500 TL'ye kadar çıkıyor. Yurt dışına ihraç edilen ve lüks restoranların menülerini süsleyen kuzugöbeği, ellerinde sopalarla karış karış ormanı gezen köylüler için paha biçilemez bir ek gelir kaynağına dönüştü.
"Küllerden Fışkıran Bereket: Bir Günde 30 Kilo Topladım"
Bölgenin yerel sakinlerinden Recep Apak, yangın sonrası değişen orman florasının mantar hasadına olan şaşırtıcı etkisini şu sözlerle anlatıyor: "Kuzugöbeği mesaisi 10 Mart'ta başlar, 25 Mayıs'a kadar sürer. Yağış ve rutubet devam ederse bu süre daha da uzar. Geçen gün Büyükyenice'nin Kızılöz tarafına gittim. Mübarek sanki elle ekilmiş gibi her yerden çıkmış. Sadece o gün 6-7 kasa, yani tam 30 kilo mantar topladım. En bereketli günümdü."
Peki bu mantarlar neden özellikle yanan alanlarda bu kadar gür çıkıyor?
Apak, doğanın bu işleyişini bizzat arazide gözlemlemiş: "Yangın sırasında iş makinelerinin yol açarken toprağı kabarttığı yerlerde çok mantar oluyor. Yeşillik alanlarda arasanız bulamazsınız, çünkü kuzugöbeğinin iklimi orası değil. Yangının ardından küllerin toprağa karışmasıyla oluşan etkileşim adeta mantarı fışkırtıyor. Yanık ve küllü yerler bu mantar için en verimli topraklar."