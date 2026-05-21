Kamu işçilerine 2026 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yüz binlerce kamu işçisinin beklediği 2026 yılı ilave tediye (ikramiye) ödeme tarihleri kesinleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere ilk taksit 22 Mayıs'ta, ikinci taksit ise 18 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yüz binlerce işçinin merakla beklediği 2026 yılı ilave tediye (ikramiye) ödeme takvimi nihayet netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren takvim, işçilerin ekonomik planlamalarına doğrudan yön verecek.

İlk Ödeme 22 Mayıs'ta Hesaplarda

Haber3.com ekonomi masasının Resmi Gazete kararlarından derlediği bilgilere göre; 6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyelerin ilk yarısı bahar aylarında, ikinci yarısı ise yıl sonuna doğru ödenecek.

Belirlenen takvime göre;

1. Taksit Ödemesi: 22 Mayıs 2026

2. Taksit Ödemesi: 18 Aralık 2026 tarihlerinde işçilerin banka hesaplarına aktarılacak.

6772 Sayılı Kanun Kapsamındaki Tüm İşçiler Faydalanacak

Devletin ve bağlı kurumların bünyesinde çalışan işçiler için yasal bir hak olan ilave tediye, her yıl iki eşit taksit halinde ödenerek çalışanların bütçesine ciddi bir katkı sağlıyor. Yayımlanan karar, genel ve katma bütçeli daireler, kefalet sandıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirketlerde çalışan tüm işçileri kapsıyor.

Ekonomi uzmanları, özellikle bayramlar veya yıl sonu gibi harcamaların arttığı dönemlere yakın yapılan bu ödemelerin, kamu işçileri için önemli bir finansal güvence oluşturduğunun altını çiziyor. İşçiler, 22 Mayıs'taki ilk ödemeyle birlikte yaz aylarına daha rahat bir nefes alarak girecek.