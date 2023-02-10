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106'ıncı saatte 2 çocuk daha kurtarıldı

106'ıncı saatte 2 çocuk daha kurtarıldı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı’nda inanılmaz kurtuluş yaşandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken binanın enkazından ses alan Türk ve İspanyol ekipler, 2 çocuğa canlı ulaştılar. Enkazdan çıkarılan kardeş olan 4 ve 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

İHA

Etiketler gaziantep nurdağı enkaz deprem
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