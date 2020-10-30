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  3. 30 Ekim 2020 17:55

11 katlı binanın 3 katı çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'daki 11 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın altındaki markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

11 katlı binanın 3 katı çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında
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Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı. Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.


DHA

izmir , enkaz , bayraklı
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