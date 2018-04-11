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  3. 11 Nisan 2018 07:55

11 kişinin öldüğü jet kazasında sır çözülüyor

İran'da 11 kadına mezar olan özel jetin karakutuları Paris'te açıldı. Kaza ile ilgili raporun ay sonuna kadar çıkması bekleniyor.

11 kişinin öldüğü jet kazasında sır çözülüyor
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Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre cenazelerden 10’u, facianın ardından Türkiye’ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti. Kaynaklar Gebeş’in naaşının bulunması için yoğun çaba harcandığını belirterek “Yakında bu konuda da bir gelişme olabileceği ümidini taşıyoruz” dedi.

KARAKUTULAR PARİS'TE AÇILDI

Kazayı İran soruşturuyor, Türkiye’den iki uzman da destek veriyor. Jetin üreticisi Kanada’dan da bazı uzmanlar heyete dahil oldu. Türkiye, İran ve Kanada temsilcileri uçuş verilerinin kaydedildiği FDR ile kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR’ı, kamuoyunda bilinen adıyla karakutuları, Paris’te götürdü. Karakutular, Paris’te bu konuda uzman bir laboratuvarda açıldı ve analiz süreci başlatıldı.

Çalışmalara heyet de eşlik edecek. Kaynaklar, karakutular üzerinde yapılan çalışmaların en geç 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “Ay sonuna kadar kazaya ilişkin bir ön raporun çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

Habertürk

jet kazası , paris , iran
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