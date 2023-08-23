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13 katlı 2 bina dinamitle yıkıldı

13 katlı 2 bina dinamitle yıkıldı
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Malatya'da depremde ağır hasar gören 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'sinin yıkım işlemleri için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Öte yandan binaların yıkımı için 80 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Diğer 2 binanın da ilerleyen günlerde yıkılacağı bildirildi. 

DHA

Etiketler malatya deprem hasarlı bina
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