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14 kişiye mezar olan sitenin mühendisi yakalandı

14 kişiye mezar olan sitenin mühendisi yakalandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan ve 14 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi'nin mühendisi A.G. (62) Afyonkarahisar'da yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte yaşanan ölümler ve yaralanmalar ile yıkılan, hasar gören binalara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Pamukoğlu Sitesi enkazında inceleme yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, binanın beton kalitesinin çok düşük olduğu, nervürsüz donat işçiliğinin kullanıldığı, donat işçiliğinin çok kötü olduğu tespit edildi. Tespitler sonrası ruhsatnamede fenni mesul olarak bildirilen Gaziantepli inşaat mühendisi A.G. (62), Afyonkarahisar'da yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.G.'yi Gaziantep emniyetine teslim etmek üzere yola çıktı. 

DHA

Etiketler gaziantep deprem pamukoğlu sitesi mühendis
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