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  2. Güncel
  3. 21 Ocak 2019 12:23

150 kilo patlayıcı bulundu, imha edildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

150 kilo patlayıcı bulundu, imha edildi
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ocak günü, Ömerli ilçesine bağlı Harmankaya Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 150 kilo patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı, arazide gerekli önlemlerin alınmasının ardından patlatılarak imha edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

DHA

mardin , pkk , patlayıcı
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