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  3. 2 gündür aranan Kerim Can'dan sevindiren haber

2 gündür aranan Kerim Can'dan sevindiren haber

Burdur'un Altınyayla ilçesinde pazar günü kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, arama kurtarma ekiplerince 48 saatlik çalışmayla bulundu.

Kerim Can Güney'i bulmak için aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştıran ekipleri sonuç aldı.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kömürlük Tepe (Öküz Gediği) denilen mevkideki yamaçta jandarma ekiplerince oturur vaziyette bulunan Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerce tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, ambulansa alınarak 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde pazar günü Asmabağ köyünde, ailesiyle gittiği ormanlık arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için jandarma, AFAD ve AKUT arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekipler çalışmalarında termal kameralı drone ve iz katip köpekleri kullanmıştı.

Etiketler burdur altınyayla kayıp çocuk kerim can güney
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