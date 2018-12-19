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  3. 19 Aralık 2018 16:24

2 gündür aranıyordu... Bu halde bulundu

Mersin'de 2 gündür kayıp olarak aranan iki arkadaşın cesetleri sulama kanalında bulundu.

2 gündür aranıyordu... Bu halde bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Doğan Yıldırım (26) ile Hasan Karakaş'ın (28), sulama kanalına düşen otomobilde cesetleri bulundu.

Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde Doğan Yıldırım ile arkadaşı Hasan Karakaş, 33 N 5965 plakalı otomobille evlerinden ayrıldı. İki arkadaş dönmeyince yakınları, cep telefonlarından ulaşmaya çalıştı. Telefonlara cevap vermeyen Yıldırım ile Karakaş'ın aileleri, durumdan şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bugün, gençlerin içinde bulunduğu otomobilin mahallede bulunan su kanalına düştüğünü belirledi.

Çağırılan vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan otomobilde, Doğan Yıldırım ile arkadaşı Hasan Karakaş'ın cesetleri bulundu.

Yıldırım ve Karakaş'ın cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, iki arkadaşın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA

sulama kanalı , mersin , kayıp
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