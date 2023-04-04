2 PKK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristlerin silahlarıyla birlikte yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, İran hududundaki teröristlere geçit vermedi! Hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol