2 PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristlerin silahlarıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, İran hududundaki teröristlere geçit vermedi! Hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

DHA