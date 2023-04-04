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2 PKK'lı terörist yakalandı

2 PKK'lı terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristlerin silahlarıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, İran hududundaki teröristlere geçit vermedi! Hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK'lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verdi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk terörist kck
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