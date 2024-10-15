2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.
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