2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.