2 Türk iş bulmak için Avrupa'ya kaçarken yakalandı

Türkiye'de işsizlik gerçekten dayanılmaz boyutlara ulaştı. Resmi kayıtlara göre Ağustos döneminde işsizlik yüzde 14 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak, 4 milyon 650 bine yükseldi. İki Türk vatandaşı ise bugün Avrupa'da iş bulma umuduyla için Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçarken sınırda yakalandı.



Onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.

İl Merkeze Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G. ve Y.Ç. isimli iki Türk vatandaşı yakalandı.

Jandarma ekiplerince teslim alınan iki şahsın alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay önce Adana'dan İstanbul'a geldikleri, daha sonrasında ise Avrupa'da iş bulabilmek için Bulgaristan'a geçmeye çalıştıklarını belirttiler.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatları doğrultusunda şahısların ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.