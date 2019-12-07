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  3. 07 Aralık 2019 13:36

2 Türk iş bulmak için Avrupa'ya kaçarken yakalandı

Türkiye'de işsizliğin günden güner artarak devam etmesinin ardından iki Türk vatandaşı Avrupa'da iş bulma umuduyla Bulgaristan sınırında yakalandı.

2 Türk iş bulmak için Avrupa'ya kaçarken yakalandı
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Türkiye'de işsizlik gerçekten dayanılmaz boyutlara ulaştı. Resmi kayıtlara göre Ağustos döneminde işsizlik yüzde 14 oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak, 4 milyon 650 bine yükseldi. İki Türk vatandaşı ise bugün Avrupa'da iş bulma umuduyla için Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.

İl Merkeze Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G. ve Y.Ç. isimli iki Türk vatandaşı yakalandı.

Jandarma ekiplerince teslim alınan iki şahsın alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay önce Adana'dan İstanbul'a geldikleri, daha sonrasında ise Avrupa'da iş bulabilmek için Bulgaristan'a geçmeye çalıştıklarını belirttiler.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatları doğrultusunda şahısların ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. 

İHA

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