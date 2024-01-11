2024 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Aktürk açıklamasında, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur" diyerek 2024 yılı zamlı bedelli askerlik ücretini de duyurdu.

Ödemeler peşin, taksit yok!

Bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır. Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

182 bin 608 TL iddiası yalanlanmıştı

Bakanlık kaynakları daha önce "yüzde 49,25’lik zamla yeni bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseltildiği"ne dair iddialar için “2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır.” açıklamasını yapmıştı.

2024 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti

Beklenen açıklama bugün geldi ve 2024 yılı zamlı bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olarak ilan edildi.

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

Bakanlık, 8 Ocak tarihinden itibaren ise bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını duyurdu.