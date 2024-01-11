Mehmetçik'e akıllı ve kameralı telefon yasağı

Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için hem sınır içinde hem de sınır dışında görev yapan Mehmetçik içerisinde bazı personelin operasyon bölgelerinden paylaştığı, izleyenleri gururlandıran ancak güvenlik zaafına da yol açan paylaşımlar sonrasında operasyon ve harekat bölgelerinde görevli personelin akıllı ve kameralı telefon kullanımının yasaklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında Mehmetçik'in sosyal medya paylaşımları için dikkat çeken bir açıklama yapılmıştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak" ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen karar bugün açıklandı ve harekat ve operasyon alanında görevli MSB personelinin akıllı ve kameralı cep telefonu kullanımı yasaklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır." denildi.

Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."​​​​​​​