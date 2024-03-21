21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında, 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da 'Narkoçelik-7' operasyonları düzenlendi. 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

2️⃣1️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-7” operasyonlarında;

9️⃣3️⃣0️⃣ Kg uyuşturucu madde ile

3️⃣5️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



1️⃣6️⃣1️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/PyJgrXWcqO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2024

DHA