21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında, 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da 'Narkoçelik-7' operasyonları düzenlendi. 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.
Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
2️⃣1️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-7” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2024
9️⃣3️⃣0️⃣ Kg uyuşturucu madde ile
3️⃣5️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
1️⃣6️⃣1️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/PyJgrXWcqO
DHA
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