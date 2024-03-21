  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı

21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında, 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da 'Narkoçelik-7' operasyonları düzenlendi. 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

DHA

Etiketler narkoçelik gözaltı uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Katla katla bitmeyecek! 31 Mart seçimleri için pusulalar tanıtıldı Katla katla bitmeyecek! 31 Mart seçimleri için pusulalar tanıtıldı Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu 2 il ve 8 ilçede son seçim anketinin sonuçları açıklandı 2 il ve 8 ilçede son seçim anketinin sonuçları açıklandı Adım adım 31 Mart'a: Seçim yasakları bugün başladı Adım adım 31 Mart'a: Seçim yasakları bugün başladı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu Canlı yayında AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş Canlı yayında AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat! İftar ve sahurda bunları tüketin Oruçluyken baş ağrısı çekenler dikkat! İftar ve sahurda bunları tüketin Mevduat faiz oranları güncellendi! Yüzde 55 faiz veren bile var Mevduat faiz oranları güncellendi! Yüzde 55 faiz veren bile var Elektrik aboneliğinde ''güvence bedeli'' kararı Elektrik aboneliğinde ''güvence bedeli'' kararı