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229 Afgan daha sınır dışı edildi

229 Afgan daha sınır dışı edildi
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Türkiye'ye kaçak yollarla giren 229 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 229 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde kara yoluyla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi. 

DHA

Etiketler kaçak göçmen afgan
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