3 ayrı kanserle savaşıyordu... Usta oyuncu hayatını kaybetti

3 ayrı kanserle savaşan 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük , bugün hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberi sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, " Maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramış ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, “Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, bende oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım.” demişti. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile binlerce seyircinin önüne çıkan Küçük, en son 'Al Karısı' isimli bir korku filminde oynamıştı.