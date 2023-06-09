11 çocuğa cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Çorum'un Kargı ilçesindeki bir ortaokulda 11 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı.

Çorum Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

AA'da yer alan habere ve ihbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.



Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.