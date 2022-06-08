112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep

Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların birçoğu asılsız çıkarken, vatandaşın saç baş yolduran talepleri pes dedirtti.

Tokat'ta, 112 Acil Çağrı Merkezinde günlük yüzlerce çağrıya cevap verilirken, bazı talepler ve sorular çalışanları gülümsetiyor. Gelen çağrılara cevap veren ekipler beklemedikleri taleplerle karşılaşıyor. Kimi zaman gülümseten anların yaşandığı diyalogların yanı sıra asılsız yapılan çağrılar da ekiplerin işini zorlaştırıyor. Tokat 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan, vatandaşların can ve mal emniyetinin temini için saniyelerle yarışarak görev yapan personellerin en büyük karşılaştığı sorunlardan birisinin asılsız ve gereksiz çağrılar olduğunu söyledi. Asılsız ve gereksiz çağrıların sistemin meşgul edilmesine neden olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ekiplerimizin o saniyede bir cana müdahale etmesi gerekirken ‘meşgul edilmekten kaynaklı bir can kaybedilmesine sebep olunabilir' düşüncesiyle vatandaşlarımızdan acil durumlar haricinde asılsız ve gereksiz dediğimiz çağrılarla lütfen çağrı merkezini meşgul etmemeleri önemli istirhamımız ve ricamızdır” dedi.

Tavuğu için ambulans istedi

Müdür Erdoğan, sıklıkla karşılaştıkları bazı soruların yanı sıra gülümseten taleplerinde geldiğini belirterek, “Ramazan ayında evinde ekmeği biten ve misafiri olan bir vatandaşımız ‘Kontörüm bitti. Eşime ulaşamıyorum. Misafire rezil olacağım. Bana acil evime ekmek gönderir imisiniz?', Bir vatandaşın tavuğu yumurtlamıyormuş, ‘Acil bana ambulans yönlendirin. Tavuğum yumurtlamıyor. Bununla ilgili müdahale istiyorum' diye böyle durumlar yaşanıyor. Bu işin gülümseten tarafı diyelim” diye konuştu.

Asılsız ve gereksiz çağrı yapana para cezası

Çağrı merkezini asılsız ve gereksiz yere meşgul edenler hakkında kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uygulandığını belirten Müdür Erdoğan, “561 TL idari yaptırımı vardır. Bunun tekrarı halinde de bu ceza iki kat olarak uygulanmaktadır” diye konuştu.

112 Çağrı merkezi çalışanları da yaşadıkları ilginç çağrılar arasında “Papağanı mı kedi yedi. Kedinin kolluk kuvvetlerince yakalanıp gerekli cezai işlemin yapılmasını istiyorum” Yamaç paraşütü tabelasını gören sürücülerin çağrı merkezini arayarak, “Yamaç paraşütçüsü tele takılı kalmış” şeklindeki çağrılar yer aldı.