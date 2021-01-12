12 gündür kayıp Elif'ten sevindiren haber

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Elif K., 31 Aralık yılbaşı akşamı Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesin'de ailesiyle yaşadığı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Elif K., polis ekiplerince ailesine teslim edildi.
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