  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Ocak 2021 20:00

12 gündür kayıp Elif'ten sevindiren haber

Ankara'da yılbaşı akşamı evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Elif K., polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

12 gündür kayıp Elif'ten sevindiren haber
A+ A-

Elif K., 31 Aralık yılbaşı akşamı Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesin'de ailesiyle yaşadığı evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Elif K., polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

aile , elif , arkadaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM