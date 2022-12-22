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13 yaşındaki kız çocuğu viyadükten atlayarak intihar etti

13 yaşındaki kız çocuğu viyadükten atlayarak intihar etti
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde viyadük altında ölü bulunan 13 yaşındaki Gökçe'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin Gökçe E. olduğu tespit edildi. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.’nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Babası cezaevinde olan Gökçe E.’nin  bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Etiketler kocaeli derince çocuk ceset
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