14 gündür aranan çocuğun cesedi bulundu
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Dicle Nehri'nde bulundu.
22 Mart’ta kaybolan 16 yaşındaki M.B.’den haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, 1 Nisan’da B.’nin Dicle Nehri’ne atladığı kameralardan tespit edildi.
Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Silopi güzergahı üzeri Kavaközü Sınır karakolu civarında B.’nin cesedine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İHA
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