  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 yaşında katil oldu! Yengesini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

14 yaşında katil oldu! Yengesini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

14 yaşında katil oldu! Yengesini öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yengesi Ülkü A.'yı (60) av tüfeğiyle öldüren 14 yaşındaki S.A., Çan ilçesinde yakalandı.

Bayramiç'e 18 kilometre mesafedeki Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos günü S.A. ile bitişikteki evdeki yengesi Ülkü A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., psikolojik tedavi gördüğü belirtilen yengesini vurdu. Ülkü A. yaşamını yitirirken, S.A. ise silahı bırakıp kaçtı.

6 gündür aranan S.A., bugün Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir caminin bitişiğindeki çay ocağında otururken polis tarafından fark edilip yakalandı. Suçun işlendiği yerin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle S.A., jandarmaya teslim edildi. S.A., jandarmada pedagog eşliğinde alınan ilk ifadesinde, "Yengemi kazayla öldürdüm. Olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan'a geldim. Su ihtiyacımı yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdim. Geceleri farklı cami avlularında saklandım. Bankada bir miktar param vardı. Onu çekmek için Çan ilçesine geldim" dedi. S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler çanakkale bayramiç yenge cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simge Sağın'ın seksi klibi olay olmuştu, yasaklatmaya çalıştı
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme sonucu geldi
Baraj gölünde tepki çeken kaçak yapıların sayısında artış
Canlı yayında Bakan Soylu'ya şok suçlama: ''AK Partili eski bakanın ofisini dinletti''
Ata Demirer aradığı aşkı buldu!
Sürpriz ilimizden sürpriz haber: 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu
Emekli paşalar canlı yayında birbirine girdi!
Twitch fenomeni genç kıza canlı yayında iğrenç taciz
''Bakan Nebati faizi düşürmek için bunu yapacak''