1,5 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti

Eskişehir'de astsubay emeklisi baba aracının içinde 1,5 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar etti. Oğlunu vuran babanın son istediği ise bıraktığı notta ortaya çıktı. Babanın bıraktığı notta, "Beni oğlumla yan yana köyüme gömün, oğlumu kimseye emanet edemezdim" yazdığı iddia edildi.

OĞLUNU İKİ EL ATEŞ AÇARAK ÖLDÜRDÜ

Eskişehir'de 47 yaşındaki astsubay emeklisi Ramazan Yılmaz, 1,5 yaşındaki oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ı öldürdükten sonra intihar ederek, yaşamına son verdi. Mamuca Yolu üzerinde bulunan bir mermer fabrikası yakınındaki boş araziye aracı ile gelen Ramazan Yılmaz henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ı iki el ateş açarak öldürdü.

ESKİ EŞİNİ ARAYIP HABER VERDİ

İkinci evliliğini yaptığı öğrenilen Yılmaz, oğlunu öldürdükten sonra ilk eşini arayarak 'Oğlumu öldürdüm. Ben de intihar edeceğim' diyerek telefonu kapattığı ileri sürüldü. Eski eşinin intihar edeceğinden şüphelenen kadın durumu 155 polis ihbar hattına ve oğluna bildirdi. Babasının intihar edeceğini öğrenen oğlu, belirttiği adrese gittiğinde babasının ve kardeşinin cansız bedenlerinin yan yana olduğunu gördü. İhbar üzerine ise olay yerine gelen polis ekipler, acı olaya şahit oldu.

"OĞLUMU KİMSEYE EMANET EDEMEZDİM"

Baba Yılmaz'ın intihar etmeden önce iki küçük kağıda not yazdığı öğrenildi. Baba notun birisinde 'Beni oğlum ile birlikte köyüme yan yana gömün. Başka yere gömmeyin' diğer notta ise, 'Oğlumu kimseye emanet edemezdim' yazdığı iddia edildi.

İLK EŞİNDEN OLAN OĞLU YAKINLARINA SALDIRDI

Babasının ve kardeşinin öldüğüne şahit olan oğlu, olay yerine gelen yakınlarına taş ile saldırdı. Sinir krizi geçiren oğlanı 112 Acil Servis ekipleri hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde bulunan cenazeler yapılan incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diğer yandan Ramazan Yılmaz'ın ikinci eşinin Eskişehir Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenilirken, kadının haber sonrasında sinir krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.