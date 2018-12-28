16 gün önce kaybolan İremnur'un cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, 16 gün önce İremnur A.’nın (18) ailesi, kızlarından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de ‘Leon’ isimli arama köpeğiyle katıldıkları arama çalışmalarında Esentepe Mahallesi’ndeki metruk binalar ve çevresi saatlerce didik didik arandı. Genç kızın en son görüldüğü Osman Kavuncu Mahallesi’ni de arayan polis ve AFAD ekipleri, Şehit İzzet Bölükbaşı Caddesi yakınında bulunan çevresi inşaatlarla çevrili boş arazide genç kızın cansız bedenini buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri de olay yerine gelerek geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







