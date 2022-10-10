17 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evini ateşe veren katilin ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki Büşra K.'yı öldürüp, daha sonra da evi ateşe veren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

7 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Gebze ilçesinde bulunan üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

17 YAŞINDAKİ BÜŞRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra K.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna sevk etti.

Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu. Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, anne Aylin Ç.’in eski sevgilisi Taner Y.’yı gözaltına aldı.

Genç kızın katil zanlısı ve annesinin eski erkek arkadaşı olan Taner Y.’nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı öldürdüğü belirlendi.

YANGIN ÇIKARDI

Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taner Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ GÜNDÜR EVİ GÖZETLİYORMUŞ

Öte yandan katil zanlısının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Y. ifadesinde, “İki gündür Aylin Ç.’in yaşadığı evi gözetliyordum. Olay günü evde Aylin Ç. yoktu, kapıda kızı Büşra Karabaş ile karşılaştım. Büşra’yı öldürdükten sonra delilleri yok etmek için evi yakıp hemen uzaklaştım. Zonguldak’a gidecektim, hazırlık yaparken polis ekipleri yakaladı” dedi.