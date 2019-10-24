17 yaşındaki gence akılalmaz pusu

Adana'da Ferhat T. (22), yan bakma meselesi nedeniyle husumetli olduğu 17 yaşındaki genci sosyal medyada sevgili tuzağıyla pusuya düşürdü.

Sabah gazetesinden Murat Karaman'ın haberine göre olay Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat T. (22) ile aynı mahallede oturan 17 yaşındaki A.A.Ş. arasında bir süre önce mahallede yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. İddiaya göre Ferhat T., bu husumetin ardından A.A.Ş.'yi öldürmek için plan yaptı. Ferhat T., 18 yaşındaki Tuğba K. ile irtibata geçerek A.A.Ş. ile sosyal medya üzerinden tanışması ve onunla sevgili olmasını istedi. Genç kız planı yerine getirdi A.A.Ş.'ye sabah 06.00'da randevu verdi. Ferhat T. de arkadaşlarını toplayıp pusu kurdu. A.A.Ş. yanına arkadaşı Mehmet Kıvratma (26) ile olay yerine geldiğinde kurşun yağmurun tutuldu. A.A.Ş. ile Kıvratma yaralandı. Zanlılar kaçtı. Polis 35 güvenlik kamerasını inceleyerek zanlıları tespit etti. Gözaltına alınan 7 zanlıdan Tuğba K., Şahin Kartal ve A.D. tutuklanırken, Ferhat T. aranıyor.