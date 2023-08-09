  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 yaşındaki genç intihar etti

18 yaşındaki genç intihar etti

18 yaşındaki genç intihar etti
Güncelleme:

Kayseri’nin Develi ilçesinde 18 yaşında bir genç, gittiği bağ evinde tüfekle hayatına son verdi.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Güney Aşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bağ evine giden M.D., tüfekle kendisini vurdu. 

Silah sesinin duyulmasıyla haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.D.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler genç intihar intihar etti bağ evinde intihar tüfek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu
Meteoroloji'den yağış uyarısı... Yağmurun arkası Basra sıcakları!
Yine Esenyurt, yine olay
Benzin ve motorine yok artık dedirten zam iddiası
İlçe ilçe İstanbul'un deprem risk röntgeni açıklandı
Esenyurt'ta felaketin eşiğinden döndüldü
Antalya için konut alarmı: ''50-60'tan fazla dairesi olan yabancılar var''
26 ilde CHP'nin yeni lideri kim olmalı anketi
Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de
Özel hastanede büyük panik! Onlarca hasta tahliye edildi