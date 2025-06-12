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  4. İki hafta önce kaybolan genç kızın bulunduğu yer şaşkına çevirdi

2 hafta önce kaybolan genç kız pastanede bulundu

2 hafta önce kaybolan genç kız pastanede bulundu
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Bursa'da bundan 2 hafta önce evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, ilçedeki bir pastanede sağ salim bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde yaşayan genç kız, "ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi tüm aramalara rağmen kızlarına ulaşamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu.

Daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı öğrenilen S.S. için ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu S.S., merkez Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gözü yaşlı aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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Etiketler bursa yıldırım kayıp genç kız
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