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20 yaşındaki genç ahırda feci şekilde can verdi

20 yaşındaki genç ahırda feci şekilde can verdi
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Konya'da ahırdaki süt sağma makinesini çalıştıran 20 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir kişi, inekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan S.G. (20), inekleri sağmak için ahıra girdi. Süt sağma makinesini çalıştıran G., makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

G.'yi yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

Etiketler konya ahır inek süt sağmak elektrik
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