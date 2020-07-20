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  4. 20 Temmuz 2020 18:13

200 küçükbaş hayvan çalan hırsızın sözleri pes dedirtti!

Konya'da Kurban Bayramı öncesi 200 küçükbaş hayvan çalarken yakalanan hırsından birisi kendisini görüntüleyen basın mensuplarına , 'Çek, çek, iyi çek' diyerek tepki gösterdi.

200 küçükbaş hayvan çalan hırsızın sözleri pes dedirtti!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı İnfaz ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükkayacık Mahallesi ve Şatır köyündeki iki farklı adresten 200 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin daha önce de poliste suç kaydı bulunan Mustafa A. ve Recep Y. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltna alındı. Şüphelilerin sakladıkları 48 küçükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin diğer koyunları ise sattıkları tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Farklı suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen Mustafa A., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, gülerek 'Çek çek, iyi çek' dedi.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

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