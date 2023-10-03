25 yaşındaki genç kız annesini öldürüp, intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, iddiaya göre erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kız daha sonra inşaattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 529'uncu sokakta meydana geldi. İddiaya göre; A.A. (55), kızı D.A.'nın (25) erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği ve cep telefonunu vermediği için tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada D.A., mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından yaraladı. Olayın ardından evden çıkan D.A., Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 10 katlı inşaattan kendisini atarak intihar etti. Eczaneden eve dönen baba H.A., evde eşinin cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. A.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TELEFONUNDAN ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR EDİYORUM NOTU ÇIKTI

Olayın ardından ifadesi alınan baba H.A., "Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi" dedi.



H.A.'nın annesi Ü.A. ise ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu" diye konuştu.

Öte yandan olayın ardından D.A.'nın telefonunda, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.

DHA