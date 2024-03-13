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5 yıldızlı otelde korkutan yangın

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Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tadilat sırasında yangın meydan geldi.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'in birinci katında, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi için Manavgat'tan da takviye istendi. 

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın meydana geldi.

3 kişi dumandan etkilendi

Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahalede bulundu. Henüz sezon açılmadığı için kapalı olan oteldeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Otelin dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, dumandan 3 kişinin etkilendiği bildirildi. Yangının tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi.Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın meydana geldi.

DHA/İHA

Etiketler antalya 5 yıldızlı otel yangın alanya
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