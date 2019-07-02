50 TL için arkadaş katili oldu

Olay, Osmangazi'ye bağlı Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan İ. ile borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa T. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Emirhan İ. , cebinden çıkardığı sustalı çakıyı Türker'in başına sapladı.

Ağır yaralanan Mustafa T. , kanlar içinde yere yığılırken, Emirhan İ. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Türker'i ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa T. , doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emirhan İ. 'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Emirhan İ. 'nin saklandığı yeri tespit edip, operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Emirhan İ. , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



