6 yaşında evlilik davası yine ertelendi

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlilik davasında sanık K.İ.'nin avukatının istifa etmesi nedeniyle duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklular K. İ. ve Y.Z.G. cezaevinden getirildi. K.İ.'nin avukatı duruşmada istifa ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti avukatın istifası üzerine duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞ

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celselerinde ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede K. İ. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

DHA