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61 mültecinin ölümüyle ilgili şoke eden savunma

61 mültecinin ölümüyle ilgili şoke eden savunma

Van Gölü'nde haziran ayında 61 mültecinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili ilk duruşma bugün görüldü. Sanıklar, mültecileri turist zannettiklerini söyleyerek haklarındaki suçlamaları reddetti.

Van Gölü'nde 27 Haziran 2020 tarihinde batan teknede ölen ikisi çocuk 61 mültecinin ölümüne ilişkin 7'si tutuklu toplam 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'GÖÇMENLERİ TURİST SANDIK'

"Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlamalarıyla 36 yıl 6'şar aya kadar hapis ile cezalandırılması istenilen sanıklar duruşmaya farklı illerden SEGBIS yoluyla katıldı. Tutuklu sanıklar Medeni A., Burhan Ç., Cüneyt A., Mehmet A., Serdar Ö., Serkan Ö. ve Soner K. ile tutuksuz yargılanan Mehmet Sami A., Nihat A., Osman Y. ve Vedat Y. savunmalarında göçmenleri turist sandıklarını iddia ettiler. Yöneltilen suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlarını talep etti.

Davaya müdahil olmak isteyen Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyelerinin talepleri reddedilirken mahkeme heyeti, tutukluluklara devam kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihine erteledi.

Etiketler van van gölü göçmen turist
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