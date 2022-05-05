7 bin lira için kardeşini öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren Mahsun D.'nin, 7 bin liralık borç yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay, 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali D. (19) ile ağabeyi Mahsun D. (34) arasında 7 bin liralık borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Mahsun D., eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali D.'i ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali D., dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mahsun D. emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA