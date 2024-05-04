7 hain daha etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'in hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bugün bir hain saldırı daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ YPG’li terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.