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81 yaşındaki adam bıçakla dehşet saçtı

81 yaşındaki adam bıçakla dehşet saçtı
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Samsun'da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki adam, komşularını bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(81) ile koşusu olan K.Ö.(59) ve oğlu Ş.Ö.(31) arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

Etiketler bıçak komşu dehşet
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