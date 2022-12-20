  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 85 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

85 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

85 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Güncelleme:

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin E. (85), evinde ölü bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine, apartman sakinleri yetkililere haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Hüseyin E., yatağında ölü olarak bulundu. Hüseyin E'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Almanya'dan emekli olduğu öğrenilen Hüseyin E.'nin ölüm sebebi, yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

 

Etiketler ankara ölü ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti
Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş son teklifini açıkladı
Ünlü ekonomistten çok çarpıcı maaş hesabı: Memur ve emekliye eksik maaş yattı
Son seçim anketinde Zafer Partisi, MHP'yi de HDP'yi de ezip geçti
Mine Tugay'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı: Meğer estetik güzeliymiş!
Bol ödüllü, lüks ve dev SUV Türkiye'ye geliyor
Bahçeli'nin bağışladığı arsanın değeri ortaya çıktı
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlüler belli oldu
Süper Lig'te ''yok artık'' dedirten transfer bombası patlıyor
İslam Memiş'ten altın yatırımcısını heyecanlandıran tahmin