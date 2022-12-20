85 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin E. (85), evinde ölü bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine, apartman sakinleri yetkililere haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Hüseyin E., yatağında ölü olarak bulundu. Hüseyin E'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Almanya'dan emekli olduğu öğrenilen Hüseyin E.'nin ölüm sebebi, yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.