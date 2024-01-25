9 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ militanı 28 kişinin yakalandığını açıkladı.

9 ilde IŞİD terör örgütüne karşı yapılan Kahramanlar-46 operasyonunda DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 28 kişi yakalanırken yapılan aramalarda çok miktarda döviz ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilde eş zamanlı Kahramanlar-46 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda; Sakarya’da 3, Denizli’de 2, Ankara’da 3, Adana’da 4, Düzce’de 1, Bursa’da 5, Gaziantep’te 2, İstanbul’da 7, Yalova’da 1 zanlı yakalandı.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda lira ve döviz ele geçirildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizdi.