9 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Emniyet birimleri yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ militanı 28 kişinin yakalandığını açıkladı.
9 ilde IŞİD terör örgütüne karşı yapılan Kahramanlar-46 operasyonunda DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 28 kişi yakalanırken yapılan aramalarda çok miktarda döviz ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilde eş zamanlı Kahramanlar-46 operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda; Sakarya’da 3, Denizli’de 2, Ankara’da 3, Adana’da 4, Düzce’de 1, Bursa’da 5, Gaziantep’te 2, İstanbul’da 7, Yalova’da 1 zanlı yakalandı.
Yapılan operasyonlarda çok sayıda lira ve döviz ele geçirildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizdi.
9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/3qc2r4fsrs
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