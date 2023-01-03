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ABD uyardı, Ankara'da yakalandı! Kendi çocuğunu da istismar etmiş

ABD uyardı, Ankara'da yakalandı! Kendi çocuğunu da istismar etmiş
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Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan kuruluş tarafından, IP adresi takip edilerek çocuk pornosu indirdiği tespit edilen 41 yaşındaki zanlının kendi oğluna da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan uluslararası kuruluş tarafından, A.H.T.'nin kullandığı IP adresinden çocuk pornosu görüntüleri indirildiği tespit edilip, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.H.T.'nin cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde inceleme yapıldı.

Teknik incelemeler sonucunda şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda kayıtlı çok sayıda çocuk pornosu ve çocukların kullanıldığı çok sayıda pornografik görüntü tespit edildi. Ayrıca A.H.T'nin dijital materyallerinde oğlu O.E.T'ye (10) ait pek çok cinsel görüntüye rastlandı. Şüphelinin oğluna cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler de tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nden 3 Ekim 2022 tarihinde alınan raporda da O.E.T. nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

Cezası belli oldu

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.H.T. hakkında dava açıldı. Yaklaşık 1 yıldır oğluna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanık, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık A.H.T.'ye 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihmal etme', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

 Öte yandan sanık A.H.T, diğer oğlu S.T.'ye (15) yönelik 'cinsel istismar' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından açılan davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. 

 

DHA

Etiketler abd ankara gözaltı hapis ceza çocuk öz oğlu
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