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Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti

Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Düşen gencin Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

Etiketler abdurrahim albayrak torun avm
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