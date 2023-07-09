Acı haberi bakanlık verdi: 2 evladımız şehit düştü!

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinden acı haber geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Söz. Er Hasan Taş ve P.Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI YILMAZ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Şehit haberinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Pençe Şimşek Operasyonunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergöke Allah’tan rahmet; ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan iki askere rahmet diledi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Şimşek Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş’a ve Furkan Günergök’e yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.