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  4. 02 Aralık 2018 09:35

Adana gözaltı gerginliği ! Polise taş ve sopalarla saldırdılar

Adana'da aranan bir kişinin gözaltına alınmasına taş ve sopalarla karşılık veren saldırganlar ortalığı birbirine kattı. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Adana gözaltı gerginliği ! Polise taş ve sopalarla saldırdılar
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Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı, Solaklı Mahallesi’nde Adana-Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde olan polis ekipleri mahallede bulunan bir kahvehanede kimlik sorgulaması yaptı. Ekipler, ismi öğrenilemeyen bir şahsın aranması olduğunun öğrenilmesi üzere şahsı gözaltına almak istedi. Bu duruma karşı çıkan kahvehanede bulunan şahsın yakınları, polise engel olmaya çalıştı. Olayın büyümesi üzerine çevrede bulunan 40-50 kişilik grup, polise mukavemet gösterdi.



Olay arbedeye dönüşünce çok sayıda destek ekip istendi. Olay yerine gelen ekipler, polise taş ve sopalarla karşılık veren kalabalık grubu dağıttı. Çıkan arbedede 7 kişi gözaltına alınarak, Köprübaşı Karakolu’na götürüldü. Arbede sırasında yaralanan kişiler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polise mukavemet gösterilen mahalle, ekiplerce abluka altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA

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