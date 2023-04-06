Adana'da heyelan faciası: 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar K., Dilek A., Ümmühan D. ve Rahime T.'nin bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.



4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

VALİ ELBAN FEKE'DE

Saimbeyli- Feke kara yolunda yolculuk yaptıkları otomobilin üzerine, heyelan nedeniyle kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerin otopsi işlemleri, Feke Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Öğretmenlerden Dilek A.'nın bekar, diğerlerinin evli olduğu öğrenildi.

Adana Valisi Süleyman Elban ile İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da hastaneye gidip öğretmenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Cenazelerin yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.