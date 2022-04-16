Adana'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah bulundurma suçundan aranan şahsı almaya gelen polis memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Yüreğir ilçesinde silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere yan evden gelen zanlı silahla ateş açtı.
Saldırıda polis memuru Hasan Arık göğsünden vurularak ağır yaralandı.
POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman I, olaydan sonra kaçtı.
YAKALANDI
Ekipler, zanlıyı kısa süre sonra arka sokakta yakaladı. (İHA)
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